Sagra del Fungo, miele e tartufo

Dopo il lungo periodo di sospensione ritornano le Sagre più tipiche del periodo autunnale con i prodotti della stagione, dove sono attori principali funghi, tartufi e castagne che si abbinano alla produzione di miele. La Sagra di Zavattarello è uno dei primi appuntamenti che quest’anno ritorna domenica 2 settembre con un ricco programma. Scopriamolo.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

alle ore 9.00 bancarelle di prodotti tipici locali e mostra dei funghi guidati dal gruppo micologico di Pavia e dimostrazione di smielatura

alle ore 11.00 dimostrazione di smielatura

dalle 12.30 stand gastronimico con polenta al sugo di funghi porcini, cinghiale, zola e tagliere di formaggi con miele

alle ore 14.00 lezione didattica con proiezione "Il tartufo dell'Oltrepò, una risorsa per la nostra provincia. Come conoscerlo e come apprezzarlo", a cura dell'associazione ricercatori tartufi Oltrepò Pavese

alle ore 15.00 dimostrazione ricerca del tartufo con @maini_tartufi

alle ore 16.00 dimostrazione di smielatura

alle ore 17.00 dimostrazione ricerca del tartufo con @maini_tartufi

Durante tutta la giornata sarà attivo anche un laboratorio didattico per la creazione di candeline di cera d'api, una piccola esposizione di bugni villici e delle atterzzature di una volta, inoltre proiezioni sul mondo delle api.

E C'E' ANCHE...

Da non perdere, nel weekend, l'appuntamento con Autunno Pavese: