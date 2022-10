“Succ e ‘mlon la so’ stagion”: a Lungavilla protagonista la zucca berrettina

“Succ e ‘mlon la so’ stagion” un detto dialettale dei vecchi che cade a fagiolo per i prodotti autunnali come funghi, castagne, tartufi e la zucca, un altro prodotto tipico della Terra del periodo autunnale. La zucca è un ortaggio che ha diverse varietà ma quella più tipica ed unica per le sue qualità in cucina è sicuramente la zucca berrettina di Lungavilla, che prende il nome dall’antico cappello dei preti di campagna.

La Zucca Berrettina di Lungavilla, come il Peperone di Voghera, come la Pomella Genovese, sono alcuni dei prodotti agricoli, prodotti della terra, che l’Oltrepò Pavese sta fortemente rivalutando, dedicando progetti ed eventi. Ad ottobre è protagonista la Zucca Berrettina di Lungavilla a cui la comunità, dal 2007, dedicata una Sagra che raccoglie ogni anno diversi produttori del territorio e richiama un folto pubblico non solo dalla provincia di Pavia. La Zucca Berrettina di Lungavilla, detta anche in forma dialettale Capé da Prèvi – il cappello del prete – per la sua forma che ricorda il tipico copricapo dei sacerdoti a forma di turbante, non troppo grande, dal tipico colore verde-azzurrino pallido, molto saporita e buona, adatta per preparare sia ricette dolci che salate. Gli sforzi di Comune ed orticoltori hanno permesso di recuperarne la coltivazione partendo da un progetto per il recupero di semi varietali selezionati, predisponendo in campo le migliori tecniche di coltivazione nel rispetto delle biodiversità, un percorso che si è concluso con la costituzione di un’Associazione che ha lo scopo di tutelare e valorizzare il prodotto e che ha portato al riconoscimento De.Co. della Zucca Berrettina di Lungavilla.

Un ortaggio, la Zucca Berrettina di Lungavilla, che in questi ultimi è stata recuperata nella sua varietà originale, un recupero voluto soprattutto dall’Amministrazione Comunale che, coinvolgendo gli agricoltori, è riuscita a creare l’Associazione della Zucca Berrettina di Lungavilla e ad attribuire a questo ortaggio la De. Co. (Denominazione Comunale).

Ogni anno, a inizio ottobre, si svolge a Lungavilla la classica Rassegna Gastronomica dedicata alla Zucca Berrettina. Dopo alcuni anni di sospensione dovuto all’emergenza sanitaria, quest’anno il classico appuntamento riprende domenica 2 ottobre. Per tutta la giornata è previsto un mercatino di prodotti tipici a KM. 0, dove ci si potrà intrattenere con i produttori ed acquistare i loro prodotti. Durante la giornata si susseguiranno momenti enogastronomici ed in particolare alle ore 12.00 il classico “Pranzo a tutta zucca”: dall’antipasto al dolce. Non si prendono prenotazioni anticipate, ma sarà possibile prenotare solo in loco dopo le ore 10.00.

