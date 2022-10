Dorno celebra la Bertagnina, la zucca con il bartò

Gustosa, versatile e con un aspetto che mette allegria. La zucca è protagonista di molte ricette della stagione autunnale e Dorno si prepara a celebrare una delle varietà più tipiche, che è stata riscoperta alcuni anni fa grazie a un gruppo di appassionati. Si sta parlando della zucca Bertagnina, che deve il suo nome al “bartò”, cioè il berretto tipico della zona che ricorda la protuberanza presente in questa varietà. Forse l’unico aspetto negativo di questa zucca è che presenta uno scarto superiore a molte altre varietà in vendita nella grande distribuzione. Era stata la Pro Loco il principale soggetto che, nel 2004, aveva avviato un percorso di valorizzazione della cucurbitacea.

La pizzata gourmet con protagonista la zucca è in programma per venerdì 14 ottobre

ECCELLENZA AGRO-GASTRONOMICA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

La Bertagnina oggi può contare su un’associazione di produttori e il riconoscimento come prodotto Deco e tipicità all’interno del progetto “Paniere Pavese”, marchio che identifica le eccellenze agro-gastronomiche del territorio: dalla cipolla di Breme, al fagiolo borlotto di Gambolò, fino agli asparagi di Cilavegna. E pensare che, qualche anno fa, questa varietà di zucca aveva rischiato di scomparire. «Dopo essere stata dimenticata per anni – raccontano i promotori della sagra –, fino a ridurla ad “esemplare in via di estinzione”, e coltivata, più per passione, da alcuni pensionati locali, la nostra zucca Bertagnina è stata riscoperta e trasformata nell’ingrediente principale della cucina. Oggi la zucca è uno degli ortaggi che, nella stagione autunnale è sempre più apprezzata dagli chef, e si è trasformata in regina della cucina».

IL PROGRAMMA DELLA SAGRA



I festeggiamenti della sagra entreranno nel vivo sabato, con la “Cena di Suc” nella sede degli Alpini in via Marconi. Ma la giornata clou sarà quella di domenica, con la 19esima edizione della Rassegna enogastronomica in piazza Bonacossi e via Marconi; in piazza Dante verrà allestito il mercatino dell’artigianato e dell’hobbistica. L’area ristoro – ribattezzata “La piazza del Gusto”, a cura di Pro Loco Dorno e della Confraternita della porchetta – è in piazza Bonacossa. I visitatori potranno godersi degustazioni a base di Bertagnina e moltissime altre golosità; l’accesso è libero senza necessità di prenotazione, sarà disponibile anche l’asporto. Un altro punto di ristoro da asporto è presso il bar Badalò di piazza Dante, che servirà risotto e lasagne alla zucca, cotechino, salamella e gelato alla zucca.

Sempre domenica, non mancheranno gli eventi collaterali, come la rievocazione storica “Batuma la malga” organizzata dalle 15,30 nel cortile “Famiglia Lunghi” di via Marconi, con l’utilizzo di macchinari d’epoca. O, ancora, l’esposizione fotografica allestita nella sala polivalente W. Damiani “La bellezza ritrovata. Voci e colori dal confine del mondo”, a cura di Titti Di Vito e promossa dall’associazione “Dalla parte dei Leoni” (apertura dalle ore 9 alle 18).



Martedì 11 ottobre, alle ore 21 nella sala polivalente, gli appuntamenti della sagra proseguiranno con lo spettacolo musicale “Un bacio a mezzanotte”, a cura dell’associazione culturale “Paolo Laboranti”, con protagonista Gigi Franchini, insieme a Paolo Marconi (tastiera) e Giorgio Brocchetta (batteria).

La zucca tornerà protagonista venerdì 14 ottobre, alle ore 19,30, con la “pizzata” gourmet, organizzata nella sede degli Alpini (prenotazioni entro giovedì 13 ottobre: tel: 333.6860308 – whatsapp: 392.2192168, prenotazioni@zuccabertagnina.it).