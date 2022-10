Fungo chiodino: a Cilavegna sei giorni di festa

Tutto pronto a Cilavegna per la tradizionale festa del fungo chiodino, organizzata nella tensostruttura riscaldata al parco Baden Powell di via Falzoni (zone piscine). L’iniziativa, promossa dalla parrocchia, in collaborazione con la Pro Loco, prevede sei giorni di festa a partire da domani (venerdì): il ristorante aprirà a cena, dalle ore 19, venerdì 7 ottobre, sabato e domenica , e venerdì 14 e sabato 15. A pranzo domenica, dalle ore 12,30.

Tra le specialità in menu non mancheranno risotto, ravioli, polenta, brasato accompagnati da funghi chiodini; verranno serviti anche salumi, ciccioli, salame sotto grasso, salamelle, gorgonzola, patatine fritte, e vari dolci. Una parte degli incassi sarà utilizzata per i lavori di restauro alle campane della chiesa; chi volesse contribuire, può preparare una torta e consegnarla venerdì pomeriggio alla casetta del parco.