A Garlasco arriva la baby Oktoberfest

Sabato pomeriggio, dalle ore 16,30, il divertimento sarà assicurato partecipando alla Baby-Oktoberfest, iniziativa organizzata dal Comune e dalla Pro Loco nell'area del Bocciodromo, in collaborazione con l’associazione “Garlasco for Family”. Dopo il successo della Oktoberfest, che si è tenuta lo scorso fine settimana registrando ottimi riscontri e numeri importanti anche di affluenza, si è deciso di replicare il clima di allegria della tradizionale manifestazione bavarese, proponendo una manifestazione pensata per i più piccoli.

Verranno proposti baby dance, varie animazioni, giochi tradizionali, e anche la dama e il gioco dell’oca gigante. Non mancheranno i momenti musicali, con la banda, e verranno allestiti dei set fotografici a tema. Dalle 18,30, apriranno le cucine, con le specialità bavaresi a cura dei volontari della Pro Loco. «Sarà una festa ricca di tante sorprese – spiegano da Garlasco for family, gruppo affiliato alla Pro Loco – Musica, divertimento, cibo per i bambini. E, ovviamente, cibo e birra per i genitori. Vi aspettiamo numerosissimi».