Si rialza il sipario al "Cagnoni" con il "Don Giovanni"

Si è alzato ieri sera, dopo due anni e mezzo di inattività, il sipario del teatro “Cagnoni” che ha accolto il “Don Giovanni” messo in scena dall’Orchestra “Città di Vigevano” diretta dal maestro Andrea Raffanini, in programma già tre anni e rimasto fermo e che ha portato finalmente in scena i vincitori del concorso lirico 2019 per la regia di Fabio Bonocore. Il corpo di ballo ha vinto impegnato Vigevano Emozione Danza su coreografie di Orietta Boari e i Maestri Cantori diretti da Andrea Guarino. Altri eventi sono in programma tra marzo ed ottobre 2023.