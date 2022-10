A Santa Maria Maggiore un fine settimana "Fuori di zucca"

Santa Maria Maggiore – principale centro della Val Vigezzo, dal 2009 Bandiera Arancione del Tourng Club Italiano – ospita questo fine settimana l'edizione 2022 di "Fuori di Zucca", principale manifestazione della stagione autunnale. I visitatori potranno andare alla scoperta del paese, e partecipare a una delle tante iniziative organizzate in occasione delle due giornate di festa.

Anche chi già conosce il luogo avrà la possibilità di riscoprirlo in una veste totalmente nuova «tra allestimenti scenografici, mostre, giochi, eventi, concerti e vetrine decorate a tema che permetteranno a tutti di sentirsi, almeno per qualche ora, un po’ “Fuori di Zucca”», fanno sapere gli organizzatori.

Da non dimenticare le diverse degustazioni a tema proposte dai ristoranti del centro storico. Tra le prelibatezze da provare, anche gli stinchéet, sottili sfoglie fatte di acqua e farina, cotte su piastre di ferro roventi, che vengono conditi al momento con sale e burro d’alpeggio; questo fine settimana si potranno gustare anche nella versione aromatizzata alla zucca.

In caso di maltempo, Fuori di Zucca sarà rimandato al weekend del 22 e 23 ottobre.

PER IL PROGRAMMA COMPLETO, CLICCA QUI

Sabato 15 ottobre

- Dalle ore 10 e per tutta la giornata allestimenti e mostre a tema:

–> Allestimenti “Fuori di Zucca” in vari punti del centro storico di Santa Maria Maggiore

–> Allestimento “Montagna incantata – Installazione con fieno e oggetti di quotidianità alpina” – Esposizione presso il giardino di Villa Gennari (piazza Risorgimento)

–> Mostra di zucche d’arte di Barbara Richards – Presso la Serra della Casa del Profumo Feminis-Farina (piazza RIsorgimento)

–> “Ma il Gruppo Folcloristico è… Fuori di Zucca?” – Esposizione di abiti alpigiani e lingerie presso il vecchio lavatoio di Via Roma. Evento organizzato nell’ambito del Centenario del Gruppo Folcloristico della Valle Vigezzo.

- Dalle ore 10.00 alle ore 11.30 Cosa c’è nella mia zucca? – Primo approccio al mondo delle costellazioni familiari

Presso il Centro Olistico “L’antico melo dell’ottocento”, in Via Benefattori, 30

Info e prenotazioni: Paola tel. 347 8842599

- Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 passeggiata turistica alla scoperta di Santa Maria Maggiore e della sua frazione Crana con l’accompagnatrice escursionistica Arianna Bertoni. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di venerdì 14. Clicca qui per tutti i dettagli.

- Dalle ore 12 pranzo con menù a tema presso i ristoranti aderenti

- Dalle ore 14 alle ore 16 in largo Alpini Truccabimbi autunnale con Wally

- Alle ore 14.00 “Cloppete cloppete”, passeggiata a piedi con accompagnatore naturalistico in compagnia dei cavalli della Cascina La Presacia, zaini nel basto e possibilità di montare brevemente un cavallo.

Ritrovo davanti alla Pro Loco di Santa Maria Maggiore, in piazza Risorgimento. Prenotazione obbligatoria. Costi: adulti e bambini € 10, famiglia € 25 Per info e prenotazioni: Arianna 347 9103100 – abertoni@hotmail.it In collaborazione con Cascina La Presacia

- Dalle ore 15 alle ore 18 – Suoni in gioco – Erewhon

Nel Parco di Villa Antonia un’area tutta dedicata ai più piccoli.

Strane costruzioni, oggetti in movimento, meccanismi sonori, macchine in gioco… Santa Maria Maggiore si anima e prende vita, suona, gioca, ruota, gira, saltella, picchietta, tamburella, trilla in una grande festa dove diversi oggetti si trasformeranno in costruzioni buffe e originali con cui ognuno potrà giocare. In più giochi sonori realizzati con oggetti di uso quotidiano, dalla doccia sonora al bastone della pioggia, dalle girandole-ruote di bicicletta all’intricato labirinto di tubi montati e smontati in diverse combinazioni per parlare, sentire e creare ritmi da diversi snodi. Ogni macchina-gioco richiede la partecipazione attiva del pubblico, che si cimenterà in prove per creare una grande orchestra.

- Dalle ore 15 alle ore 18 in piazza Risorgimento Grande giuco dell’oca tra le zucche A cura di Associazione Gabarè

- Dalle ore 15 alle ore 18 I conglietti della Fattoria del Toce

Arriva per la prima volta a Santa Maria Maggiore la Fattoria didattica del Toce con i suoi coniglietti: presso il Largo Alpini (Via Rosmini) un recinto di fieno ospiterà i conigli della fattoria, uno spettacolo della natura tutto dedicato ai più piccoli, per scoprire razze diverse e curiose.

- Dalle ore 15 alle ore 18 in piazza Risorgimento:

–> Mercatino della terra – Profumi degli orti d’autunno e dei boschi di montagna: verdura, frutta, erbe aromatiche, formaggi, dolci e altre prelibatezze autunnali da acquistare in un autentico mercatino a km 0

–> Degustazione di stinchéet tradizionali oppure nella variante con impasto a base di zucca. Scopri qui il nostro street food alpino per eccellenza.

–> Castagnata con il Gruppo Alpini di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno

- Dalle ore 16 alle ore 17.15 al piano terra del Museo dello Spazzacamino (Villa Antonia) Musica, storie e immagini intorno al favoloso mondo delle zucche

Video e concerto con Vincenzo Zitello, arpa celtica – A cura di Associazione Gabarè

- Dalle ore 17 alle ore 18 nel giardino di Villa Gennari in piazza Risorgimento “Musica bestiale: cip cip – uccelli dell’orto” Musica, parole e danza con Roberto Bassa (pianoforte), Monica Mattei (voce narrante) e Sara Tadina (danza)

- Dalle ore 19 cena con menù a tema presso i ristoranti aderenti

Domenica 16 ottobre

- Dalle ore 10 e per tutta la giornata (tranne dove diversamente indicato) allestimenti e mostre a tema:

–> Allestimenti “Fuori di Zucca” in vari punti del centro storico di Santa Maria Maggiore (visibili fino alle 15.30 circa, a seguire verranno smontati per la grande svendita di frutta e verdura autunnale)

–> Allestimento “Montagna incantata – Installazione con fieno e oggetti di quotidianità alpina” – Esposizione presso il giardino di Villa Gennari (piazza Risorgimento)

–> Mostra di zucche d’arte di Barbara Richards – Presso la Serra della Casa del Profumo Feminis-Farina (piazza RIsorgimento)

–> “Ma il Gruppo Folcloristico è… Fuori di Zucca?” – Esposizione di abiti alpigiani e lingerie presso il vecchio lavatoio di Via Roma. Evento organizzato nell’ambito del Centenario del Gruppo Folcloristico della Valle Vigezzo.

- Dalle ore 10.00 alle ore 11.30 Cosa c’è nella mia zucca? – Primo approccio al mondo delle costellazioni familiari

Presso il Centro Olistico “L’antico melo dell’ottocento”, in Via Benefattori, 30

Info e prenotazioni: Paola tel. 347 8842599

- Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 passeggiata turistica alla scoperta di Santa Maria Maggiore e della sua frazione Crana con l’accompagnatrice escursionistica Arianna Bertoni. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di venerdì 14. Clicca qui per tutti i dettagli.

- Dalle ore 10 alle ore 12.30 in piazza Risorgimento Mercatino della terra – Profumi degli orti d’autunno e dei boschi di montagna: verdura, frutta, erbe aromatiche, formaggi, dolci e altre prelibatezze autunnali da acquistare in un autentico mercatino a km 0

- Dalle ore 11 alle ore 12.30 in piazza Risorgimento esibizione musicale di Gianni con la sua fisarmonica

- Dalle ore 11 alle ore 13 in piazza Risorgimento degustazione di stinchéet tradizionali oppure nella variante con impasto a base di zucca. Scopri qui il nostro street food alpino per eccellenza.

- Dalle ore 11 alle ore 17 – Suoni in gioco – Erewhon

Nel Parco di Villa Antonia un’area tutta dedicata ai più piccoli.

Strane costruzioni, oggetti in movimento, meccanismi sonori, macchine in gioco… Santa Maria Maggiore si anima e prende vita, suona, gioca, ruota, gira, saltella, picchietta, tamburella, trilla in una grande festa dove diversi oggetti si trasformeranno in costruzioni buffe e originali con cui ognuno potrà giocare. In più giochi sonori realizzati con oggetti di uso quotidiano, dalla doccia sonora al bastone della pioggia, dalle girandole-ruote di bicicletta all’intricato labirinto di tubi montati e smontati in diverse combinazioni per parlare, sentire e creare ritmi da diversi snodi. Ogni macchina-gioco richiede la partecipazione attiva del pubblico, che si cimenterà in prove per creare una grande orchestra.

- Dalle ore 11 alle ore 17 I conglietti della Fattoria del Toce

Arriva per la prima volta a Santa Maria Maggiore la Fattoria didattica del Toce con i suoi coniglietti: presso il Largo Alpini (Via Rosmini) un recinto di fieno ospiterà i conigli della fattoria, uno spettacolo della natura tutto dedicato ai più piccoli, per scoprire razze diverse e curiose.

- Dalle ore 12 pranzo con menù a tema presso i ristoranti aderenti (scopri qui tutti i menù)

- Dalle ore 14 alle ore 16 in largo Alpini Truccabimbi autunnale con Wally

- Dalle ore 14 nel giardino della Casa del Profumo Feminis-Farina Truccamamme con Michela

- Dalle ore 14.30 in piazza Risorgimento grande svendita finale di zucche, frutta e verdura dell’orto autunnale

Zucche, cavoli, patate, castagne, noci: i regali autunnali della terra in vendita nella piazza centrale del paese. Tutte le installazioni verranno smontate e frutta e verdura verrà messa in (s)vendita, fino ad esaurimento (anche dei venditori ).

- Dalle ore 15 in piazza Risorgimento castagnata con il Gruppo Alpini di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno

- Alle ore 15.30 nel giardino di Villa Gennari (Piazza Risorgimento) Gianluigi Carlone e Biagio Bagini in “Soil Music”

Uno spettacolo di canzoni e buone vibrazioni per celebrare il suolo

Il suolo ci sorregge, ci nutre, ci dà l’acqua e ripulisce l’aria. Non possiamo farne a meno, eppure sembra che a lui non ci pensiamo mai.

Il suolo è al centro del nostro futuro, punto di partenza per ogni discorso che consideri l’ambiente, è il piatto su cui mangiamo e su cui suoniamo le nostre vite.

Il suolo è anche quello strato di terra da cui veniamo, nostro passato e futuro. Al suolo dunque vogliamo dedicare la nostra attenzione: di più, la nostra anima. Anche per questo, oggi più che mai, è tempo di SOIL MUSIC. Canzoni soil (e soul) e musiche elettro-funky con strumenti fatti di terra e di pietra (dalle ocarine di terracotta alle schede elettroniche per suonare le patate e altro). Ma anche tanta tecnologia dunque, che ci permette ancora una volta di connettere il futuro col passato. Senza farci mancare il giusto humour.

In scena: Gian Luigi Carlone, membro fondatore e performer instancabile della Banda Osiris con Biagio Bagini, scrittore su temi ambientali e di creatività animalista.

- Dalle ore 19 cena con menù a tema presso i ristoranti aderenti