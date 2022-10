"Novecento" di Alessandro Baricco va in scena a Gambolò, Gravellona e Vigevano

L’associazione culturale Greenwood porta in scena “Novecento”, il monologo scritto da Alessandro Baricco che racconta la storia di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, conosciuto come Novecento, abbandonato nel pianoforte del transatlantico Virginian.

Divenuto un film – “La leggenda del pianista sull’oceano”, diretto da Giuseppe Tornatore – e pure un fumetto, il libro è ormai considerata un classico. «È una storia che parla di musica, amicizia e di tutte le altre cose importanti della vita» fanno sapere dalla Compagnia Greenwood, che la porterà in scena per tre serate, sempre alle ore 21: sabato 15 ottobre in auditorium a Gambolò, sabato 22 al teatro San Faustino di Gravellona Lomellina, e sabato 29 al teatro Odeon di Vigevano. Sul palcoscenico ci sarà Roberto Puddu, diretto da Massimiliano Sonsogno.

Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro. Per ulteriori informazioni e per prenotare i biglietti, telefonare a 370-7040209, o scrivere una mail a: greenwoodteatro@gmail.com.