Cristina Comencini e i suoi “Flashback”: l'intellettuale romana è ospite della Rassegna Letteraria

Quattro grandi epoche di ribellione narrate attraverso quattro donne comuni, e per questo straordinarie. «Il loro punto di vista non è stato mai minimamente preso in considerazione dalla grande storia, ed è un peccato: sarebbe cambiato il modo di analizzare quei fatti». Si chiama “Flashback” l’ultimo libro di Cristina Comencini edito da Feltrinelli. Scrittrice ma anche regista, militante politica, intellettuale a tutto tondo, Comencini sarà ospite della Rassegna Letteraria di Vigevano stasera, giovedì 13 ottobre alle 18, presso la Sala dell’affresco del Castello di Vigevano. Con lei la giornalista Laura Pezzino.





Cristina Comencini

“La storia vista dalle donne” - s’intitola così l’evento - ha nel titolo tutte le premesse. La Comune di Parigi, la rivoluzione bolscevica in Russia, la Resistenza italiana e la rivoluzione sessuale sono viste da queste “eroine” comuni, persone che hanno vissuto quelle epoche non da protagoniste, ma osservandole, coi propri problemi quotidiani. Incarnano quella metà della storia a lungo nascosta, negletta, ritenuta meno degna, qui narrata con vividezza e potenza scenica.

«Ho iniziato a immaginare - rivela Cristina Comencini - queste quattro signore affaccendate in cose più lente e più profonde mentre a pochi metri scorrevano i fatti salienti. Questo sguardo sulla vita umana può cambiarti la percezione di quello che leggi sui libri di storia. infatti questo non lo è: questo è un romanzo, pur con una documentazione molto rigorosa e ricostruzioni attendibili». Quindi bisogna pensare ad Eloisa, che durante la Comune di Parigi del 1871 cura i soldati nella casa dove prima riceveva gli amanti altolocati. Inizia a rendersi conto di cosa voglia dire l’uccisione di vite umane. C’è Sofia: aspetta un bambino che nasce lo stesso giorno in cui scoppia la Rivoluzione d’ottobre e si rifugia in questa soffitta con altri sfollati. Un unico obiettivo: crescere quel neonato costi quel che costi. Poi, ancora, Elda, unico personaggio realmente esistito, giovane operaia friulana ai tempi dello spietato inverno tra il 1944 e il 1945. «Con lei - prosegue l’autrice - rivedo l’eccidio di Porzus, la contraddittorietà e la tragedia delle forze in campo, in quel momento, in quell’epoca». Infine c’è una 17enne della Swinging London con cui viene ripercorsa la rivoluzione sessuale degli anni sessanta nelle sue libertà e nei suoi malintesi.

La copertina del libro

«La storiografia soprattutto francese - va avanti Comencini - ha tentato di concentrarsi sulla “storia della gente”. Lavori di ricerca su come si vivesse durante i bombardamenti, ad esempio. Io allora mi sono chiesta: chi può aver mai ricostruito cosa facesse una donna incinta durante una rivoluzione che avrebbe cambiato il mondo? in questo libro lego la mia vita a questi personaggi, come se fossero essi a raccontare di me. La letteratura completa il testo aggiungendosi una solida struttura romanzesca. Si chiamano “Flashback” proprio perché sono legati a me, con 50 o 60 pagine per ogni vicenda. Io non sono una storica, ma è proprio la storia a dovermi aiutare a mettermi nei panni delle protagoniste. La letteratura, allo stesso modo, è un’esistenza nascosta e pericolosa e la scrittura è un atto che modifica, che travolge. Tutto questo per dire che più che una scelta, sono state proprio loro quattro a venirmi incontro».