A Gambolò quattro giorni di festa

Si inizia in musica, con il concerto questa sera (venerdì), alle ore 21, in auditorium, a cura dell’associazione Diapason: una jam session con gli “Onda D’Urto” e gli allievi della Civica scuola di musica.

La festa di Gambolò prosegue sabato pomeriggio, con una serie di appuntamenti di arte e di intrattenimento, a partire dalla sfilata dei figuranti del palio di San Getulio, con la partecipazione di tamburini e sbandieratori. Alle ore 17 inaugureranno due mostre di pittura, entrambe allestite negli spazi di Castello Litta, degli artisti Marco Tulipani e Rosangela Giusti; le mostre rimarranno aperte sabato dalle ore 21 alle 23, domenica dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23, e lunedì dalle 15 alle 18,30. I visitatori potranno anche ammirare l’esposizione “Bonsai in Lombardia”, a cura del Club “Bonsai il Moro”.



La festa, come ogni anno, è organizzata dal Comune in collaborazione con le diverse realtà associative della città. Domenica gli appuntamenti continuano in piazza Cavour: il comitato locale della Croce Rossa inaugurerà la nuova ambulanza e, nell’arco della giornata, verranno organizzate una serie di attività rivolte anche alle giovani generazioni, come le “pillole di soccorso”. In programma anche una castagnata, e una raccolta fondi sempre a favore delle attività della Cri di Gambolò.

Per tutta la giornata saranno inoltre presenti i soci di “Dadi Ducali” con uno stand dedicato in piazza Cavour. Lungo corso Garibaldi, invece, si terrà l’esposizione di attrezzi agricoli d’epoca, iniziativa a cura della Pro Loco. Alle 11,45, in via Cardinal Bianchi, è previsto il taglio del nastro per il nuovo centro d’ascolto gestito dalla parrocchia e dalla Caritas; i locali sono stati donati dallo Juventus Club, che ha ceduto la proprietà della sede alla parrocchia gambolese.

Alle ore 17, nel salone Litta, si tiene la presentazione del libro “Attraverso il tempo e la poesia” di Marco Tulipani.

In largo San Getulio, torna il tradizionale banco di beneficenza parrocchiale. Fino alla fine di ottobre, sarà possibile visitare la mostra multimediale dedicata al beato Carlo Acutis, allestita all’interno della pieve di Sant’Eusebio; l’apertura è su prenotazione, ma nei giorni della festa, la mostra rimane aperta sabato dalle 15 alle 18, e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.



E, come ogni anno, sarà possibile trascorrere qualche ora di svago al luna park; le giostre rimarranno a Gambolò fino a lunedì 24 ottobre.