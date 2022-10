Tra arteterapia e cercatori d’oro al Museo archeologico lomellino di Gambolò

In occasione della festa di Gambolò, il Museo archeologico lomellino, che ha sede in piazza Castello, organizza una serie di appuntamenti culturali. Sabato sera, alle ore 21,15, è in calendario un incontro dedicato alla storia della ricerca dell’oro in Italia, con relatore il professor Aldo Rocchetti, direttore del Museo dell’oro della Bessa (Biella); sarà possibile anche assistere a una dimostrazione di ricerca aurifera.



Domenica pomeriggio doppio appuntamento. Alle ore 15 sono in programma attività pratiche e laboratoriali alla scoperta dell’arteterapia. Si tratta di «un breve viaggio esplorativo-esperienziale, con materiali artistici e non, che consentirà di incontrare le potenzialità dell’arteterapia», spiegano gli organizzatori (la partecipazione è gratuita, per prenotare inviare una mail all’indirizzo danielavolpe@gmail.com). Sempre domenica, alle 16,30, Chiara Parente presenterà il volume “Tortona e le sue valli”.