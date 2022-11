Il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi domenica al Martinetti di Garlasco

Sarà ispirata alla poetica di Escher e alla sua filosofia dell’“ordine mentale e disordine reale” la versione del “Rigoletto” di Giuseppe Verde che verrà portata in scena domenica pomeriggio, alle ore 17, al Martinetti di Garlasco. «Un’opera da non perdere assolutamente» afferma il direttore artistico del teatro Fabio Buonocore, che in questo caso firma anche la regia.

Il maestro concertatore al pianoforte sarà Manuel Signorelli dell’associazione Gabriel Faurè; coreografie di Miriam Re e Simona Grazioli, costumi di Elena Martelli, tecnico delle luci Riccardo Mascherpa. In scena: Davide Rocca (Rigoletto), Manuel Caputo, Marcella Di Garbo, Federico De Antoni, Mizuki Watanabe, Nicoletta Turla, Alessio Preosti, Aurelio Battarra, Luca Tedeschi, Mattia Giannaccari, Livia Lanno, Pietro Peretti, Edoardo Francesconi, Luca Lotorto, Lorenzo Foroni. I biglietti sono in prevendita in biblioteca (platea e palchi 20 euro, ridotti 15 euro).