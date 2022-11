AssaggiAMO IL TEATRO – la seguitissima rassegna dedicata ai piccoli spettatori ideata e organizzata da Centro Teatro dei Navigli, in sinergia e in collaborazione con i Comuni di Abbiategrasso e Magenta – giunge al suo quarto appuntamento.

In scena domenica 13 novembre alle ore 16 presso l’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso (via Pontida) la compagnia catanese La Casa di Creta nell’applauditissimo (in tutta Italia) Il Grande Ma, il bambino di tutti i colori, scritto e diretto da Antonella Caldarella, con Antonella Caldarella e Steve Cable.

In una casa vive una Mamma – ‘Piccola Ma’ – e suo figlio Mattia, detto ‘Grande Ma’. Mattia è davvero grande, è cresciuto ed ha l’età e il corpo da uomo ma dentro di sé è rimasto bambino: gioca, scherza, fantastica, ne combina ‘di tutti i colori’! La Mamma ama tantissimo Grande Ma e si preoccupa che la gente non accetti un uomo-bambino così speciale, così strambo, così.. così.. diverso! Per rendere più ‘normale’ suo figlio, chiama un’educatrice speciale Tata Tina’, famosa per i suoi metodi severi. Riuscirà la nostra Tata a rendere più accettabile ‘il bambino di tutti i colori’?

Il Grande Ma, il bambino di tutti i colori è una storia originale, adatta a bambini della scuola dell’infanzia e del primo ciclo elementare, in cui la ‘diversità’ viene raccontata in maniera semplice e leggera attraverso la comicità e la poesia del clown. Grande Ma – dal corpo grande ma con la mente da bambino – è proprio un clown: un uomo-bambino diverso dalla ‘gente normale’, una figura tenera, imprevedibile, affettuosa ma anche indifesa dinnanzi ai pregiudizi altrui, una figura di riferimento per i bambini che può aiutare molto il processo di socializzazione e dell’accettazione della diversità.

Età consigliata: da 4 anni

BIGLIETTERIA E INFO: biglietto unico 5€

PREVENDITA - I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria di Teatro dei Navigli, c/o l’ex Convento dell’Annunciata ad Abbiategrasso, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19; in alternativa possono essere acquistati online sul sito di Vivaticket o acquistati tramite Whatsapp business scrivendo al numero 3456711773, aggiungendo al carrello l’evento scelto. Se scegliete questa opzione d’acquisto vi verrà inviato un link dal quale procedere al pagamento. I biglietti potranno poi essere ritirati prima dello spettacolo.

PRENOTAZIONI - Per prenotare occorre mandare un messaggio o un whatsapp al numero sopra indicato o scrivere una mail a info@teatrodeinavigli.com, precisando nome e numero di biglietti. I biglietti prenotati andranno ritirati almeno 24h prima dello spettacolo.