Ultimo week-end per il Villaggio delle Zucche: arrivederci al 2023 con nuovi progetti e idee

Sabato 12 e domenica 13 novembre, ultimo appuntamento con il Villaggio delle Zucche 2022: un fine settimana a sorpresa che non era previsto nel calendario di quest’anno ma che si è reso necessario per dare la possibilità a chi è rimasto escluso dal tutto esaurito registrato dai weekend precedenti.

Bando alla noia per un altro fine settimana, dunque: ancora natura, giochi, animazione nel pumpkin patch più grande del Nord Italia, 35mila metri quadrati con alberi secolari che si animeranno di entusiasmo e socialità per tutti, grandi e piccini. Le numerose attrazioni e installazioni, la fattoria didattica con pony, caprette, coniglie e galline, i laboratori creativi; e ancora la possibilità di fare una passeggiata insieme ai dolcissimi pony e conoscere da vicino questi meravigliosi animali. Oppure navigare a bordo di pedalò la lanca del parco. I più piccoli potranno cimentarsi in scorribande a bordo dei trattorini a pedali ed elettrici, entrare nel labirinto per cercare la via d’uscita, tuffarsi nella vasca del mais, andare alla scoperta del Castello del Drago. Ed in perfetto stile americano, saltare in groppa al toro meccanico e fare di tutto per non esserne sbalzati.

Tra un’attività e l’altra, anche un po’ di shopping al mercatino dei prodotti tipici e quando arriva l’ora di pranzo, invece, l’imbarazzo della scelta tra le proposte del ristorante e dei food corner.

Un luogo dove perdere la cognizione del tempo e godersi una giornata nella natura.

Dove: Villaggio delle Zucche c/o PuraVida - via Piemonte, Località La Lanca - San Martino Siccomario (PV)