Russia-Ucraina: intesa su corridoi umanitari e cessate fuoco temporaneo

Russia e Ucraina avrebbero raggiunto una intesa sulla creazione di corridoi umanitari con un cessate il fuoco temporaneo.

A riferirlo il consigliere di Zelensky, citato anche dalla Tass.

Negotiations completed. #Russia and #Ukraine will soon create channels of communication and interaction to organize humanitarian corridors - adviser to the head of Zelensky's office Podolyak. pic.twitter.com/A6FUlZic56

Secondo il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, l'Ucraina è insoddisfatta dell'esito del secondo round di colloqui con la Russia. Le delegazioni si incontreranno per il terzo turno di colloqui “probabilmente nel minor tempo possibile".

⚡️Ukraine hasn't achieved desired results at negotiations.



According to Ukraine’s presidential advisor Mykhailo Podolyak, Ukraine is dissatisfied with the outcome of the second round of talks with Russia. The sides will meet for the third round “probably in the nearest time.”