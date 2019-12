Vigevano, scontro sul rettilineo: ferite due persone

Due persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio poco prima delle 14.30 in un incidente avvenuto nel tratto esterno di corso Pavia. Per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Vigevano si sono scontrate una Nissan Micra ed una Fiat Doblò: i conducenti, una donna di 66 anni ed un uomo di 68 anni, sono stati trasportati al policlinico San Matteo di Pavia e all'ospedale di Vigevano. La circolazione sul tratto che collega la città alla frazione Sforzesca ha subìto dei rallentamenti.