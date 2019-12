Gambolò, scatta l'allarme: ladro in manette

Aveva fatto saltare con il suo peso la catena di ferro che cancello di una abitazione di via Colombara a Gambolò. Ma quando dal cortile si è avvicinato alla casa è stato sorpreso dall'entrata in funzione dell'allarme perimetrale che ha consentito al proprietario di chiedere l'intervento dei carabinieri. E' accaduto sabato sera. A finire in manette è stato M.M., 23 anni, pregiudicato residente a Tromello. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.