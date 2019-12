È scomparso Renzo Turolla

Grave lutto nel mondo dell’imprenditoria e dello sport vigevanese. Questa mattina è scomparso a Pavia Renzo Turolla, 54 anni, impresario edile molto conosciuto in città. Ricoverato da una settimana all’Ospedale San Matteo, non è riuscito a superare una crisi conseguente a un'operazione all’aorta. Titolare insieme al fratello Oscar dei Cantieri Turolla, Renzo era da sempre vicino al mondo del calcio cittadino. Nel 2009 era nel gruppo di persone che affiancarono i fratelli Davide e Gianni Speciale che condussero il Vigevano alla promozione in serie D; più recentemente, dopo il fallimento del sodalizio biancoceleste, fece parte della cordata che consentì al Vigevano 1921 di ripartire dalla Terza Categoria e di salire attualmente in Prima. Lascia la moglie Marta Pane e il figlio Pietro, avuto in prime nozze da Lina Tadini. A tutti i famigliari le condoglianze dell’Informatore Vigevanese.