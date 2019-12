Vigevano, cade dalla bicicletta: ferito un uomo di 44 anni

Un uomo di 44 anni è rimasto ferito in modo per fortuna non grave a seguito di una caduta dalla bicicletta avvenuta poco prima delle 17.30 in viale Artigianato. Sul posto, con il personale medico del 118, sono intervenuti i volontari della Croce Azzurra di Vigevano che hanno trasportato il ferito al Pronto soccorso in codice verde. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale.