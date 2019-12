Vigevano, deve scontare 3 anni per stalking e maltrattamenti: arrestato

Gli agenti del commissariato, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio e degli esercizi pubblici e commerciali della città, lo hanno fermato nelle vicinanze della stagione. Sul capo di P.K., 28 anni, disoccupato polacco, residente in provincia di Caserta, pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano. L'uomo deve scontare una pena di 3 anni 27 giorni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e stalking commessi in Italia. L'uomo è stato condotto in carcere a Vigevano. Nel corso del servizio i poliziotti hanno controllato 12 esercizi commerciali e la stazione ferroviaria e hanno identificato una quarantina di persone.