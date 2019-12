Vigevano, scontro tra auto: due feriti

Due persone sono rimaste ferite questa mattina poco prima delle 6.30 a causa di un incidente avvenuto in via Gravellona. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri si sono scontrate le auto di una donna di 46 anni e di un uomo di 33. La donna ha riportato contusioni al torace e agli arti inferiori; l'uomo lamenta un trauma al collo, al torace e agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e quello della Croce Rossa.