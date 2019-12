Pavia, Gerry Scotti diventa commendatore

Gerry Scotti è diventato commendatore. Il presentatore televisivo, 63 anni, originario di Miradolo Terme, che da sempre promuove il territorio pavese, ha ricevuto ieri sera l'onorificenza, che gli è stata concessa dal presidente della Repubblica, dalle mani del prefetto di Pavia, Silvana Tizzano. La consegna è avvenuta in occasione della tradizionale cerimonia per lo scambio degli auguri con le autorità, che si è tenuta in Prefettura.