Vigevano, tamponamento in corso Novara: traffico in tilt

Tre persone lievemente ferite ma il traffico in una zona nevralgica della città che è andato in tilt. E' accaduto oggi pomeriggio poco prima delle 17.30 quando due auto si sono tamponate nella zona esterna di corso Novara. Per le persone coinvolte, una donna di 44 anni e due uomini di 60 e 87 anni, le conseguenze non sono state gravi. I feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino dalle ambulanza della Croce Azzurra e della Croce Rossa. A risentirne è stato però il traffico, a ridosso dell'ora di punta, che ha proceduto a senso unico alternato sino al completamento dei rilievi degli agenti della polizia locale.