Regione: «il 2019, un bilancio positivo»

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in occasione dello scambio di auguri natalizio con i giornalisti a Palazzo Lombardia. "Anche sotto l'aspetto prettamente politico - ha aggiunto il governatore - il giudizio non può che essere buono: nonostante le forti fibrillazioni di carattere nazionale, la Giunta ha lavorato in grande serenità e armonia, collaborando

proficuamente su ogni tema. Posso dire di avere una squadra forte e compatta". A proposito della riforma dell'autonomia, Fontana ha espresso l'augurio che "il 2020 sia l'anno buono". "L'autonomia - ha concluso il presidente della Regione - resta un nodo da sciogliere e questo non è un fatto positivo, ma soprattutto non sono positive le ultimissime notizie, secondo cui questo Governo non è assolutamente in grado di prendere decisioni che vadano oltre l'ordinaria amministrazione".