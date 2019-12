Mede, scontro sulla provinciale: traffico bloccato per un'ora

Traffico bloccato per un’ora questa mattina da pochi minuti prima delle 11 lungo la strada provinciale 194 che collega Sartirana e Mede dove, per cause che saranno accertate dagli agenti della polizia locale di Mede, si sono scontrate una Peugeot ed un’Alfa Romeo. Sul posto, con il personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza e la zona. I tre occupanti dei mezzi, una donna di 72 anni, un uomo di 24 anni e una ragazza di 16, non hanno riportato conseguenze.