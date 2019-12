Vigevano, quattro operai irregolari: sequestrato laboratorio calzaturiero

Quattro operai italiani assunti irregolarmente, pagati in modo con conforme all'orario di lavoro e costretti a lavorare in condizioni di degrado, tutto questo approfittando del loro stato di necessità. E' quello che i carabinieri del Nucleo territoriale Ispettorato del Lavoro di Pavia hanno accertato questa mattina in un laboratorio calzaturiero di Vigevano controllato nell'ambito di una attività di contrasto al fenomeno del caporalato. A seguito delle verifiche sono state denunciate tre persone. Il laboratorio è stato posto sotto sequestro per le violazioni emerse in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Pesanti sono state le sanzioni a carico dei titolari: i carabinieri hanno elevato ammende e sanzioni amministrative per 135 mila euro e recuperato contributi previdenziali per altri 68 mila euro.