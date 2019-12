Gambolò, l'auto si ribalta: due feriti

Due persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio poco dopo le 17.30 a causa di un incidente avvenuto lungo la ex-statale 596. Per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale di Pavia, che sono intervenuti sul posto per i rilievi, l'auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata. Per estrarli sono intervenuti i vigili del fuoco. I feriti, un uomo di 37 anni ed uno di 84 anni, sono stati trasportati in codice verde al policlinico San Matteo di Pavia.