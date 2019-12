Mortara, incendio in casa: tre persone intossicate

Tre persone sono rimaste intossicate a seguito dell'incendio che questa notte poco dopo le 4 ha interessato una palazzina di tre piani in via Cicconi. Le fiamme si sono generate in un appartamento al piano terreno e si sono sviluppate tra la cucina ed il tinello. I vigili del fuoco, intervenuti da Vigevano, hanno evacuato precauzionalmente i piani superiori. Una donna di 73 anni e due uomini di 78 e 43 anni sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale. L'intervento si è concluso intorno alle 8.