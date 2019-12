Mede: aggredisce con un machete il vicino che si difende con un bidone di latta

Ha avuto una banale discussione con un vicino di casa e ha deciso di porvi fine utilizzando un machete. E' accaduto ieri sera in via Bachelet a Mede. L'uomo, M.M., 62 anni, pluripregiudicato, attualmente agli arresti domiciliari, ha tentato di colpire il vicino di casa con il quale aveva avuto un alterco, brandendo un machete: se le conseguenze non sono state gravi è stato soltanto perché quest'ultimo si è difeso utilizzando un bidone di latta. I carabinieri di Sannazzaro, che sono arrivati sul posto, hanno tratto in arresto l'aggressore che è stato accompagnato nella camera di sicurezza della Compagnia di Voghera dove attenderà il processo per direttissima fissato per domani. Dovrà difendersi dall'accusa di tentate lesioni aggravate e porto abusivo di armi.