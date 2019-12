Mortara, scopre la relazione tra l'amico e la fidanzata rapinando i loro cellulari

Aveva il sospetto che tra l'amico e la sua fidanzata ci fosse del tenero. E così aveva sottratto il cellulare al giovane avendo conferma dei suoi sospetti. L'uomo, 28 anni, mortarese, non l'ha presa affatto bene: ha sottratto il telefonino anche alla sua ormai "ex" danneggiandolo e sbattendolo a terra. L'amico e la fidanzata avevano cercato di calmarlo e di riprendere i rispettivi cellulari ma erano stati percossi: in particolare la ragazza ha riportato delle contusioni ad una gamba. Il ventottenne è stato invece denunciato per rapina, violenza privata, danneggiamento e lesioni personali.