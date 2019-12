Vigevano, incidente in corso Novara: traffico rallentato

Cinque persone, tra le quali una bambina di cinque anni, sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto poco prima delle 19 in corso Novara. Sulla dinamica sono in corso i rilievi della polizia locale. I feriti sono stati accompagnati al Pronto soccorso dalle ambulanze della Croce Rossa di Vigevano e di Mortara. Il traffico lungo l'arteria stradale ha accusato dei rallentamenti.