Abbiategrasso, rapina al supermercato: il bottino è la birra

In stato di alterazione per l'abuso di alcol ha impugnato una lunga catena di metallo e con quella ha minacciato il cassiere del supermercato Carrefour di Abbiategrasso. Ma anziché farsi consegnare il denaro si è impossessato di una cassa di birra ed è fuggito. La fuga di O.P.S., 31 anni, salvadoregno residente in città, sabato sera è però durata poco. I carabinieri lo hanno bloccato nei pressi della sua abitazione e lì l'uomo li ha minacciati e ha tentato di sottrarsi all'arresto. I militari lo hanno però immobilizzato e gli hanno fatto scattare le manette ai polsi. Accompagnato in carcere a Vigevano, dovrà rispondere dei reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.