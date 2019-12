Mortara, ladri in casa: via 5 mila euro e le armi

Hanno approfittato di qualche ora di assenza del padrone di casa per scassinare la porta d'ingresso ed entrare in casa dove hanno compiuto la razzia. Ladri in azione ieri alla frazione Cattanea di Mortara. Nel mirino è finita l'abitazione di un professionista dalla quale i malviventi, oltre a 5 mila euro in contanti, hanno sottratto cinque carabine, un fucile, una pistola e oltre 400 cartucce di vario calibro. L'accaduto è stato scoperto nella tarda serata di ieri e denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini.