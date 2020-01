Scarpadoro di Capodanno, la festa in piazza Ducale

Un successo. Sono stati 250 i partecipanti alla Scarpadoro di Capodanno, evento ideato ed organizzato da Manuela Merlo, andato in scena ieri sera in piazza Ducale e nelle vie del centro storico. Ma sono state migliaia le persone che sono intervenute alla successiva grande festa per salutare il nuovo anno, che si è protratta sino all'una. Alle 22 hanno preso il via i partecipanti impegnati sulla distanza dei 5 chilometri. Primi al traguardo sono stati il piemontese Matteo Raimondi e la siciliana Alice Sansone. Un'ora dopo è stata la volta degli atleti impegnati sulla distanza dei 2 chilometri: a vincere sono stati Luca Superghi e Roberta Bocca. Premi speciali anche per i giovanissimi Olivia e Tiziano Rotta, 13 e 10 anni; per gli under 14 Beatrice Furlan e Cristian Bachi e per i gruppi più numerosi Escape Team e Gli EX Sportivi. Alle 23.45 in piazza Ducale si sono spente le luci ed è iniziato il concerto di luci e musica che ha accompagnato tutti gli intervenuti alla grande festa. La Scarpadoro di Capodanno, ideata in occasione dei 70 anni di attività dell'Atletica Vigevano, è stata realizzata in collaborazione con il Comune ed una nutrita serie di sponsor. A vigilare sulla sicurezza di tutti gli intervenuti sono state le forze dell'ordine e la Protezione Civile. "A tutti questi uomini e queste donne va in nostro grazie di cuore - ha detto Manuela Merlo - Senza di loro il nostro sogno non sarebbe stato possibile".