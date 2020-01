Gropello, fallisce il tentativo di raggiro ad una coppia di anziani

Si sono spacciati per un tecnico dell'acquedotto ed un agente della polizia locale. E con il tempismo di consumati teatranti hanno messo in scena un tentativo di truffa ai danni di una coppia di pensionati ottantacinquenni che vivono a Gropello e che, in un primo momento, li avevano lasciati entrare in casa. Ma quando il sedicente agente ha chiesto loro di mostrare l'oro e il denaro che custodivano a donna, che aveva di recente partecipato ad uno degli incontri organizzati dai carabinieri finalizzati proprio alla prevenzione delle truffe, li ha smascherati e costretti alla fuga a mani vuote. E' accaduto lunedì pomeriggio. Sull'episodio indagano i carabinieri di Gropello.