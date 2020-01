Vigevano, trovato con 50 grammi di cocaina: marocchino in manette

Il suo eccessivo nervosismo e il continuo toccare il cappellino che indossava hanno insospettito gli agenti della Volante del commissariato che lo avevano fermato per un controllo. Proprio nel berretto H.E., 41 anni, marocchino residente in città, nascondeva una dose di cocaina. Dalla perquisizione personale i poliziotti hanno ritrovato altre quattro dosi e 150 euro, in banconote da 50, probabile provento della sua attività illecita. A casa dell'uomo gli agenti del primo dirigente Anna Leuci hanno poi rinvenuto ulteriori 40 grammi di stupefacente nascosti in un calzino sistemato all'interno di una scarpa e altre dieci dosi in cucina, oltre a dei bilancini di precisione, cellophane e altri 250 euro in contanti. Secondo i riscontri investigativi il magrebino sarebbe stato uno dei pusher più attivi sulla piazza vigevanese. Per lui è scattato l'arresto e oggi è prevista l'udienza di convalida.