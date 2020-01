Vigevano, tentano di utilizzare delle carte di credito rubate: denunciati

Hanno tentato di utilizzare delle carte di credito bloccate per effettuare degli acquisti in diversi negozi fino a quando sono stati sorpresi dai carabinieri all'interno di un esercizio commerciale di via Cairoli. Due pregiudicati vigevanesi di 29 e 53 anni sono stati denunciati domenica dai carabinieri per i reati di ricettazione in concorso e tentato utilizzo indebito di carte di credito. I militari hanno accertato che le tessere elettroniche erano state rubate, la notte precedente, dall'abitazione di un ventiseienne di Cassolnovo.