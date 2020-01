Esce fumo dal cofano: va a fuoco l’auto su cui viaggiava una famiglia tedesca

I vigili del fuoco di Vigevano sono intervenuti oggi pomeriggio (venerdì), intorno alle 16 in zona strada al Salto, per spegnere le fiamme che hanno avvolto una Fiat Punto. Sul veicolo – un modello a diesel – stava viaggiando una famiglia proveniente della Germania, in Italia per trascorrere le vacanze di Natale. A un certo punto, dal cofano, è cominciato a uscire del fumo. Sono quindi stati allertati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e si occuperanno di accertare le cause all'origine dell'accaduto.