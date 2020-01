Ex ospite del centro di accoglienza ferisce operatore con un coltello da cucina

Voleva far visita ad alcuni conoscenti all'interno della struttura di accoglienza "Naina" di Parona, centro nel quale in passato era stato ospite. Qualcosa nel suo comportamento, però, ha insospettito un operatore, un giovane di 24 anni originario della Nigeria, che ha cercato di allontanarlo. Ne è nata una discussione piuttosto accesa. L’aggressore – nato in Gambia, già arrestato in passato – ha estratto un coltello da cucina, con cui ha ferito il 24enne al polso sinistro. Soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale, è stato giudicato guaribile in cinque giorni. L'episodio è avvenuto intorno alle 18 di ieri (giovedì). L’aggressore, che inizialmente si era allontanato, è poi tornato nei pressi della struttura. Ma ad attenderlo c’erano i carabinieri. A quel punto ha tentato, inutilmente, di fuggire. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.