Vigevano: discussione con il fornitore, poi passano alle mani

Avrebbero discusso per ragioni legate al lavoro. Poi, dalle parole, i due – un negoziante extracomunitario e un suo fornitore – sono passati alle mani. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi (venerdì) in via Riberia, all’angolo con via Carrobbio, a Vigevano. Ad avere la peggio è stato il 46enne, che è stato soccorso da un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso e poi trasportato in codice verde all’ospedale civile di Vigevano; avrebbe riportato delle contusioni, le sue condizioni non sono gravi.