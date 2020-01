Vigevano si candida a diventare "Capitale Italiana della cultura 2021"

Vigevano sarà l'unica città della Lombardia ad essere candidata al titolo di "Capitale Italiana della Cultura 2021". L'elenco della 44 città è stato pubblicato oggi (venerdì) dal Ministero dei Beni Culturali. La città vincitrice riceverà un milione di euro per la realizzazione del programma presentato, che andrà consegnato entro il 2 marzo. «Abbiamo presentato la candidatura una quindicina di giorni fa – spiega Riccardo Ghia, assessore alla cultura del Comune di Vigevano – Vista l'esperienza maturata in questi anni, e dopo i progetti dedicati a Leonardo, ci vogliamo provare. La prossima settimana il sindaco convocherà la giunta per istituire un tavolo di lavoro dedicato alla presentazione del progetto».

Ecco le altre candidature regione per regione:

ABRUZZO: L’Aquila;

BASILICATA: Venosa;

CALABRIA: Tropea;

CAMPANIA: Capaccio Paestum, Castellammare di Stabia, Giffoni Valle Piana, Padula, Procida, Teggiano;

EMILIA ROMAGNA: Ferrara, Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;

FRIULI VENEZIA GIULIA: Pordenone;

LAZIO: Arpino, Cerveteri;

LIGURIA: Genova;

LOMBARDIA: Vigevano;

MARCHE: Ancona, Ascoli Piceno, Fano;

MOLISE: Isernia;

PIEMONTE: Verbania;

PUGLIA: Bari, Barletta, Molfetta, San Severo, Taranto, Trani, Unione Comuni Grecia Salentina;

TOSCANA: Arezzo, Livorno, Pisa, Volterra;

SARDEGNA: Carbonia, San Sperate;

SICILIA: Catania, Modica, Palma di Montechiaro, Scicli, Trapani;

VENETO: Belluno, Feltre, Pieve di Soligo, Verona.