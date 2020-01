Mede, 51enne investita in bici: si cerca il responsabile

La donna, una 51enne residente a Mede, era in sella alla sua bici percorrendo viale Martiri della Libertà quando è stata investita. È successo oggi (sabato) intorno alle 18,25. Dai primi riscontri sembrerebbe che il veicolo responsabile dell’investimento non si sia fermato a prestare soccorso, ma gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in corso. Sul posto sono arrivate un’automedica del 118 e un’ambulanza. La donna è stata trasportata in ospedale in codice verde; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

A breve aggiornamenti