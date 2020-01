Spacciava cocaina nel pub, la Questura ordina la chiusura del locale per 15 giorni

Oltre a quanto normalmente si consuma in un pub, i clienti potevano rifornirsi anche di droga. La scorsa settimana gli agenti del Nucleo Operativo della polizia locale erano stati testimoni di uno scambio di dosi di cocaina mentre erano impegnati in un servizio in borghese. Il titolare ha poi ammesso di aver avviato un’attività di spaccio che, secondo le stime degli investigatori, avrebbe fruttato circa 2mila euro al mese. Un modo, si era giustificato l’uomo poi denunciato, per far fronte alla crisi. Oggi (sabato) gli agenti della polizia locale e del Commissariato hanno notificato al gestore del Road House Saloon – situato in via Gravellona, vicino a una scuola – l’ordinanza di sospensione dell’attività per 15 giorni, dal 5 al 19 gennaio, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del Tulps, il Testo unico legge di pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato emesso dal Questore in seguito alle risultanze delle indagini condotte dal Nucleo Operativo del Comando di via San Giacomo.