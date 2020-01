Vigevano, le scippano borse della spesa e portafoglio

Stava caricando le borse della spesa quando due, forse tre, individui si sono avvicinati. Uno di loro ha distratto la donna mentre un altro le sottraeva la merce e il portafoglio. I malviventi sono poi fuggiti via. L’episodio è avvenuto ieri (sabato), intorno a mezzogiorno, fuori dal parcheggio del centro commerciale “Il Ducale” di Vigevano. Un parente della donna ha poi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale; le indagini per individuare i responsabili sono in corso.