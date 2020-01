Fucili rubati a Parasacco, trovato in un fosso l’armadio blindato

Oggi pomeriggio (mercoledì) è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare un armadio blindato che è stato abbandonato in un fosso pieno d’acqua, nelle campagne vicino alla frazione Cason Polo, a Borgo San Siro. È probabile che si tratti dell’armadio che custodiva il bottino – un fucile, una carabina e alcune munizioni – di un furto in un’abitazione privata denunciato agli inizi di dicembre a Parasacco, frazione di Zerbolò.