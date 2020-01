Albairate, spara al rivale in amore: arrestato albanese di 23 anni

Prima ha minacciato il "rivale in amore" con un coltello, poi ha estratto una pistola sparando un colpo ad altezza uomo. L'episodio è avvenuto nella serata del 2 gennaio, fuori da un bar di via Piasani Dossi, ad Albairate. L'uomo – un albanese di 23 anni già conosciuto dalle forze dell'ordine – è stato arrestato dai carabinieri. Dovrà rispondere di tentato omicidio e porto abusivo d'armi. L'albanese pare fosse completamente ubriaco all'arrivo nel bar, dove ha iniziato a infastidire un cliente, che era in compagnia della fidanzata. La discussione con il rivale, un giovane di 25 anni, è poi continuata all'esterno. Qui è stato esploso il colpo di arma da fuoco: il proiettile – calibro 9x21 – ha mancato il bersaglio, andandosi a conficcare in una porta. Il 23enne è stato fermato poco dopo dai militari dell'Arma.