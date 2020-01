Mede, via con la cassaforte dal laboratorio orafo

Hanno scassinato la porta d’ingresso e, una volta dentro al laboratorio orafo, hanno portato via la cassaforte al cui interno erano custoditi diversi monili in oro e con pietre preziose. L’episodio, sul quale stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Voghera, è avvenuto in un esercizio commerciale di Mede. I malviventi sarebbero entrati in azione di notte. L’ammontare del bottino è ancora da quantificare.