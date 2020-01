Milano, encomio per tre carabinieri della stazione di Sartirana

Ci sono anche tre carabinieri in servizio alla stazione di Sartirana tra i dodici che questa mattina hanno ricevuto, alla caserma Ugolini di Milano, l'encomio scritto per il loro meritorio comportamento. In particolare i militari lomellini hanno ricevuto il riconoscimento per l'intervento dello scorso 4 marzo a Valle, nel corso del quale erano riusciti a disarmare una donna che, in preda ad una grave crisi depressiva, aveva minacciato con un grosso coltello i familiari e manifestando volontà suicide. Oltre ai carabinieri di Sartirana hanno ricevuto l'encomio dalle mani del generale Antonio Di Vita, comandante della Legione carabinieri "Lombardia", quattro carabinieri in servizio a Stradella, uno a Voghera, due in forza al nucleo operativo della Compagnia di Pavia e due in servizio alla stazione di Lardirago.