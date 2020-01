Carabinieri, controlli questa notte sulle strade: ritirate undici patenti

Un imponente servizio coordinato a largo raggio ha interessato questa notte l'intero territorio provinciale. Interessati i carabinieri delle Compagnia di Pavia, Vigevano, Voghera e Stradella per un totale di 89 servizi con l'impiego di 39 pattuglie e 78 militari. L'obiettivo era quello di contrastare le violazioni al Codice della strada, in modo particolare quelle relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, con lo scopo di prevenire gli incidenti nelle vicinanze dei locali frequentati dai giovani. Complessivamente sono state identificate 296 persone e controllati 176 veicoli. Cinquantadue persone, tra cui 12 donne, sono state sottoposte all'etilometro. I carabinieri hanno denunciato 10 persone per guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti e segnalato per le sanzioni amministrative altre cinque persone. Sono state 37 le infrazioni contestate per violazione del Codice della Strada e 11 le patenti ritirate, 6 delle quali per la mancanza dei documenti di circolazione. I militari hanno sequestrato 3 veicoli, di cui 2 per la confisca, mentre un'altra persone è stata denunciata per ubriachezza ed una seconda segnalata alla Prefettura come assuntore di droga.