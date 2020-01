Morimondo, fuori strada in auto: ferita lievemente una donna di 91 anni

Una donna di 91 anni è rimasta ferita in modo non grave questa mattina intorno alle 8.45 a causa dell’uscita di strada della Peugeot sulla quale viaggiava, avvenuta tra Morimondo e Besate. L’anziana, soccorsa dal personale della Croce Azzurra di Vigevano, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Abbiategrasso. Sul posto, con i vigili del fuoco di Milano che hanno provveduto a estrarre la donna e a recuperare l’auto, sono intervenuti i carabinieri di Abbiategrasso.